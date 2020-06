Tour nel Palermitano venerdì per Matteo Salvini: il programma del leader della Lega

Prima Capaci, poi Porticello, Bagheria e Cefalù. Tour nel Palermitano, venerdì, per il segretario della Lega Matteo Salvini. Per lui una fitta agenda: alle 10,45 deporrà una corona di alloro ai piedi della stele che, lungo l'autostrada A29, ricorda Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta vittime dell'attentato del 23 maggio 1992 Alle 11,20 sarà a Porticello per un incontro con i pescatori al porto. Appuntamento successivo a Bagheria alle 12,30 a Villa Ramacca per una conferenza stampa. Alle 16 ultima tappa a Cefalù, per un incontro con imprenditori e rappresentanti del settore turismo.

Alla conferenza stampa (all'aperto) parteciperanno anche il segretario regionale della Lega Sicilia Salvini Premier, il senatore Stefano Candiani, e l'assessore regionale ai Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà.