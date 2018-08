Amg, ok dei soci alla presidenza di Mario Butera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ratificata dall'assemblea dei soci di Amg la nomina di Mario Butera come presidente. Il gruppo di Sinistra Comune esprime apprezzamento per la scelta del sindaco Orlando: "Mario Butera è un professionista valido e qualificato, con una esperienza pluriennale e di livello internazionale: con questa guida, Amg dovrà sempre più guardare all'innovazione e al futuro della città. Auguriamo buon lavoro al nuovo amministratore unico di Amg, certi che la sua professionalità, a disposizione di Palermo, sarà un valore aggiunto per città".