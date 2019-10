Maria Celeste Lo Brano coordinatore per la città di Palermo di Rivoluzione Animalista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sono lieta di annunciare che Maria Celeste Lo Brano è il nuovo coordinatore comunale di Rivoluzione Animalista per la città di Palermo”. A riferirlo, in una nota stampa, è il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica, che motiva così la sua scelta: “Maria Celeste si è sempre impegnata sul territorio per la tutela dei diritti animali ed è sempre stata un esempio di concretezza ed efficienza. Sono molto soddisfatta di conferirle questo delicato e importante ruolo”. Maria Celeste Lo Brano, invece, sottolinea: “Sono felice di entrare a far parte del partito Rivoluzione Animalista e ricevere umilmente l’incarico di coordinatore della mia città. Materialmente, sono diversi anni che mi dedico al volontariato. Virtualmente, inoltre, cerco di dare consigli e aiuti, attraverso la pagina facebook “gruppo Gatti o canuzzi”. Negli anni ho cercato di creare sinergia e coordinamento tra cittadini per cercare di dare sostegno agli animali in difficoltà e lottare al fianco delle istituzioni, allo scopo di rendere il servizio veterinario pubblico quanto più efficiente possibile”.