Marciapiedi da incubo e discariche abusive: "Un'Altra Italia" nella terza circoscrizione per ascoltare i cittadini

Il Coordinatore Provinciale di Palermo per Un’Altra Italia Leonardo Cristian Galatolo ha visitato, assieme al militante Alessandro Micalizzi, la terza circoscrizione e precisamente i quartieri di Falsomiele e Bonagia passando per l’Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella, Villa Bonagia, Giardino in memoria di Salvatore Pullara, Via dell’Antilope, Via del Bassotto, Via Placido Rizzotto, Via dell’Ermellino [...] per effettuare vari sopralluoghi nelle zone segnalate dagli stessi abitanti del posto. Il Coordinatore Provinciale dichiara “Ascoltare i cittadini e le loro lamentele? È fondamentale, noi ci siamo. Ascolteremo tutti, nessuno escluso.” -E ancora “Marciapiedi da incubo, discariche abusive, illuminazione mancante in alcune aree e degrado. Bisogna intervenire al più presto, i cittadini sono stati dimenticati. Basta menefreghismo, è ora che il Comune o gli Enti Competenti facciano qualcosa.”