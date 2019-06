Salvini esulta per l'operazione antimafia a Carini: "Lo Stato c'è"

"Decine di arresti contro la mafia pugliese, sequestri per più un milione di euro nel Reggino perché in odore di 'ndrangheta, blitz contro i clan in provincia di Palermo. Grazie a forze dell'ordine e inquirenti. Lo Stato c'è, fa pulizia e non molla la presa: per i criminali tolleranza zero". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvin

A Carini la polizia ha arrestato nove persone, ritenute organiche alla locale famiglia mafiosa. Per gli inquirenti gestivano lo spaccio di droga ed esercitavano sul terriotorio un controllo asfissiante sulle attività commerciali.