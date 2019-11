M5S: “Sei milioni per il Castello Utveggio, ma per farci cosa? Musumeci ci informi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Schillaci e Trizzino intervengono sui finanziamenti. Chiesta audizione all’Ars “Come sarà utilizzato il Castello Utveggio, una volta completati i lavori di riqualificazione da 6 milioni di euro finanziati dal governo regionale?”. Se lo chiedono Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino, deputati regionali del Movimento 5 Stelle. Schillaci sul tema ha chiesto la convocazione, in commissione Cultura, del presidente della Regione Nello Musumeci, dell’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, del dirigente generale dei Beni culturali, Sergio Alessandro e del dirigente della Soprintendenza per Beni culturali di Palermo. “L’obiettivo – spiegano Schillaci e Trizzino – è capire a cosa sarà concretamente destinato il prezioso gioiello che simboleggia decenni di storia di Palermo. Ben vengano gli stanziamenti regionali, ma in che modo si pensa di sfruttare il bene? Rendita immobiliare, valorizzazione turistica, circuito culturale? Musumeci ci informi. Non vorremmo, infatti, che le somme spese finissero col produrre una struttura nuovamente splendente e ben ammodernata, ma chiusa e inutilizzata. Sarebbe uno sperpero inaccettabile. Saremmo ben lieti invece se si adottasse, come già suggerito, il modello del Castello di Lubiana, in Slovenia, trasformato in un interessante attrattore turistico e sede di convegni e concerti”.