Randazzo (M5S): "Priorità riapertura ponte Bailey alla Guadagna"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Movimento 5 Stelle con il consigliere di circoscrizione Saverio Bruschetta e il capogruppo Antonino Randazzo ha richiesto all’Assessore Prestigiacomo di dare la massima priorità e attenzione per il ripristino del Ponte Bailey della Guadagna e per l’immediata riapertura di quello che è una valvola di sfogo fondamentale per tutta la parte Sud di Palermo. Auspichiamo che sia un intervento rapido e finalmente risolutivo considerato che il ponte già in passato è stato oggetto di chiusura per verifiche di stabilità e che sia garantita dal comune una manutenzione ordinaria.