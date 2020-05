M5S: "Interrogazione al sindaco su incarico di responsabile del servizio cimiteri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Abbiamo trasmesso una interrogazione al Sindaco di Palermo affinché chiarisca se a conoscenza che nella vicenda della presunta lottizzazione abusiva di via Miseno risultava imputata anche la dirigente, la dottoressa Rimedio, qui reati contestati poi risulteranno estinti per prescrizione e se intenda alla luce di queste informazioni avviare una verifica tesa a valutare la possibilità di una revoca della D.S. n. 54/DS del 11/05/2020 ed altresì fornire anche una valutazione di opportunità politica rispetto alla scelta di conferirle l’incarico di Responsabile del Servizio Cimiteri, settore sensibile che è stato coinvolto lo scorso febbraio in scandali per corruzione".

