Comune, M5S: "Sindaco Orlando tace su Arcuri, rimuova assessore dal suo incarico"

"A undici giorni dal rinvio a giudizio dell’assessore Emilio Arcuri per abuso d’ufficio e falso ideologico, constatiamo con un certo imbarazzo che nessuna azione è stata intrapresa dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nei confronti del suo braccio destro in seguito alle vicende che lo hanno coinvolto. Nonostante le accuse mosse al suo assessore siano molto gravi, e nonostante di recente il sindaco abbia chiesto risarcimenti per danno di immagine rispetto a soggetti con rilievo istituzionale decisamente inferiore a quello dell’assessore Arcuri, Orlando ad oggi non ha neanche preso formalmente le distanze, né intrapreso altre iniziative, come ci si sarebbe aspettato da colui che ha passato gli ultimi mesi a vantarsi di costituirsi parte civile nei processi in cui è risultato coinvolto il Comune. Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo e tutti i cittadini palermitani non possono accettare il silenzio del sindaco sulla vicenda: appare evidente, infatti, la differenza di trattamento riservata a dipendenti e rappresentanti politici rispetto al caso appena citato. Sollecitiamo pertanto il sindaco Leoluca Orlando a rimettere l'incarico politico dell'assessore Emilio Arcuri".