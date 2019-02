Ars, Aricò: "M5S si assuma proprie responsabilità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo alle solite: il M5s polemizza e basta, ergendosi a giudice senza fare anche autocritica. L'Ars costa mille euro al minuto? Se così è, allora una grande quota parte sarebbe da addebitare ai soli deputati grillini, considerando che sono ben venti su settanta. Loro, invece, si ostinano ad auto-promuoversi, puntando l'indice accusatorio contro tutto e tutti". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo che "Le commissioni legislative hanno ben operato, esitando provvedimenti importanti come la rete ospedaliera, il piano stralcio sui rifiuti e la rimodulazione della spesa dei fondi europei. In aula - lo sappiamo bene pure noi - il percorso è invece più accidentato, ma ciò è in buona parte dovuto alla legge elettorale che non garantisce una maggioranza alla coalizione vincente. Per giunta i deputati del M5S fanno finta di dimenticare che più volte per puro pregiudizio politico proprio loro non hanno votato a favore di norme importanti per la Sicilia".

Secondo Aricò "Invece di continuare a lanciare sterili polemiche, i grillini vogliono contribuire a migliorare le performance dell'Ars? Se sì, li invitiamo per l'ennesima volta a concertare provvedimenti per la crescita della Sicilia e a condividere la nostra battaglia per l'abolizione del voto segreto in tutti quei casi che non attengono a norme di natura etica. Invece del 'tanto peggio tanto meglio' di stampo M5S, assumiamoci tutti la responsabilità della nostra azione politica, alla luce del sole e all'insegna della trasparenza".