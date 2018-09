Lo Cacciato: "Dopo l'esposto è di nuovo in funzione il semaforo al terminal Basile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo i lavori per il ripristino, da alcune ore è finalmente tornato operativo l’impianto semaforico di via Ernesto Basile altezza “terminal Basile”. Era stata proprio Tiziana Lo Cacciato a lanciare l'allarme circa un mese fa, recependo le numerose lamentele da parte dei residenti nella zona, da quando il semaforo era rimasto fuori uso a riguardo la mancata celerità nel ripristinare l’impianto, lamentando un potenziale pericolo per la sicurezza degli utenti della strada.

Questo è quanto riferisce in una nota Tiziana Lo Cacciato (l'impianto semaforico risultava non funzionante da diversi mesi)."Tante sono state le segnalazioni, che non hanno avuto risposta, avanzate all’Ente preposto alla manutenzione dell’impianto e alla polizia municipale di Palermo per il ripristino immediato dell’impianto semaforico. Non è stato facile ottenere il ripristino - sottolinea Tiziana Lo Cacciato – solo dopo aver presentato l’esposto alla Procura della Repubblica di Palermo e al Prefetto dove segnalavo il grado di pericolosità dell’attraversamento perdonale che ha causato numerosi incidenti anche mortali in passato, si è riusciti a risolvere la cosa". Conclude la nota: "Sarò sempre attiva e vigile alle esigenze del territorio cercando di essere sempre al fianco dei miei concittadini".