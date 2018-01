Lo Cacciato: "Prostituzione, da Figuccia proposta indecente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La proposta di Figuccia (“una legge per la prostituzione sarebbe utile per i siciliani" riportata da alcuni siti) provoca in me profondo sconcerto in specie quando parla un membro del direttivo UDC che rappresenta con il simbolo dello scudo crociato i valori democratici e cristiani. La dice lunga – prosegue Lo Cacciato - quanto ancora è lontana dall’uomo l’immagine della donna e del suo ruolo nella società contemporanea, lasciandoci sgomenti e ci portano a pensare che siamo ancora molto lontani dal considerare la donna per ciò che è veramente e non semplicemente un oggetto o una merce da usare. Tutto questo purtroppo educa allo sfruttamento, al sopruso, al piacere, al potere, senza alcuna preoccupazione delle dolorose conseguenze di donne costrette a vendere il proprio corpo, disconoscendo invece l'essenziale che lo stesso corpo umano di noi donne racchiude: una bellezza infinita e profonda da scoprire, rispettare, apprezzare e valorizzare.