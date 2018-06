Comune, Licia Romano è il nuovo capo di gabinetto: sostituirà Sergio Pollicita

Licia Romano è stata nominata capo di gabinetto del Comune. Un incarico ad interim, fino al prossimo 31 ottobre. Romano prende il posto di Sergio Pollicita, condannato in primo grado a un anno per d'abuso d'ufficio. Il sindaco Leoluca Orlando ha scelto la continuità per il sostituto di Pollicita: Romano infatti finora è stata la sua vice.

L'amministrazione comunale, dopo la condanna a Pollicita, ha provveduto alla sospensione del dirigente. A stretto giro di posta la sostituzione. In via temporanea, in attesa di conoscere gli sviluppi giudiziari che riguarda l'ormai ex capo di gabinetto.