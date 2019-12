Orlando cuore nerazzurro (come Mattarella): "Sono un tifoso interista"

Una volta quando andò in tv per fare un ritratto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, eletto da pochi giorni, disse: "E' un interista che ama i gatti. Tifa nerazzurro come me, noi godiamo a Palermo (i rosa erano nelle zone medio-alte della Serie A, ndr) ma soffriamo a Milano". E adesso Leoluca Orlando "rispolvera" la bandiera dell'Inter. Ieri il sindaco ha ribadito la sua fede calcistica. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership tra il Palermo e Maredolce Onlus. "Io sono un tifoso rosanero, ma a tempo perso sono interista - ha detto -. Anche l’Inter ha perso, ma rimane sempre l’Inter". Orlando, 72 anni, era un ragazzino quando la Grande Inter di Helenio Herrera conquistava il mondo. E' probabile che la fede calcistica del sindaco affondi le radici negli anni Sessanta. Poi sul Palermo ha detto: "Collaborazione solidale della società rosanero? E’ necessario mostrare l’eccellenza palermitana per coinvolgere i cittadini e mandare loro il messaggio che tutti insieme siamo una comunità che cammina per un obiettivo comune, rendere migliore la città, anche grazie al calcio".