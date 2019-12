La rivelazione di Orlando: "Ho il cuore a destra, sono 'stampato' al contrario"

"Ho il cuore a destra". La confidenza del sindaco Leoluca Orlando è arrivata nel salotto di Licia Raimondi in onda su Trm. La prima puntata della nuova stagione del programma, che torna dopo dieci anni, sarà in onda da domani, mercoledì 4 dicembre. Torna dunque il salotto di Licia, ideato dalla giornalista palermitana Licia Raimondi che ha deciso di battezzare la nuova stagione del suo "salotto" con la presenza del sindaco: un'intervista dedicata a contenuti inediti della sua vita privata oltre che pubblica. In studio anche la cantante e docente del Brass Group, Carmen Avellone, il pianista Giuseppe Preiti e la guardia Massimiliano Oliva di Sicurtransport.

Tra le anticipazioni fatte dal sindaco Leoluca Orlando nella prima puntata de Il Salotto di Licia, la sua sindrome di Kartagener che, tra le altre cose, è caratterizzata dall’avere il cuore a destra e il fegato a sinistra. "Io sono stampato tutto al contrario" ha raccontato il sindaco, che ha condiviso il suo libro dei ricordi con il padre borghese e giurista, la madre nobile e stravagante, che gli ha regalato lo spirito di libertà, ed il rapporto privilegiato con la famiglia Mattarella e le lezioni di vita di Piersanti.

La tv regionale che sfida i social

Diventata in questi anni mamma di tre figli e, recentemente anche direttore della rivista Be Shopping, Licia Raimondi ha deciso di tornare al suo progetto originario, con la formula del "salotto" che ripropone in collaborazione con TeleMED, uno dei gruppi editoriali radio televisivi più attivi della Sicilia, con una copertura regionale tra TRM, Tele Nova e Med1. Il programma non trascurerà però i social che saranno in prima linea, rendendo la trasmissione attuale, cavalcando i trend del momento con Instagram, Facebook, con video party, dirette Fb, in una felice liaison tra le due realtà, per catturare il target e le fasce d'età non abituate alla fruizione dell'informazione regionale. La programmazione delle prima puntata a dicembre sarà su Trm giorno 4 alle 23.15, il 5 alle 22.05, il 7 alle 12.35, l’8 alle 18.45, su Med 1 il 9 alle 23.00, il 10 alle 23.30, su Telenova il 6 alle 22.40, alle 9 alle 20.20, il 10 alle 22.40. I partner del progetto sono: Maximum, Sicurtransport, Artetika, Roche Bobois, Italrent - Eventsolution di Luciano Muratore.

Il commento della conduttrice Licia Raimondi

"Ho scelto di tornare a raccontare la nostra Isola – spiega la giornalista Licia Raimondi -, da svariati punti di vista, culturale, dello spettacolo, dell'attualità, della politica. Descrivendo al meglio i fatti, grazie alla presenza degli ospiti, con l'obiettivo di riportare anche l'attenzione dei più giovani, nell'era del web, sulle televisioni regionali, che sono patrimonio storico e memoria collettiva di un territorio. Fondamentali per il passato, per il presente e anche per il futuro, al fine di comprendere meglio la realtà che ci circonda, a partire dall'informazione, che infatti troverà grande spazio. Per questo mi piacerebbe intraprendere presto una collaborazione con le scuole e le università siciliane".