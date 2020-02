Lega Sud Sicilia: "Presenti con le nostre liste alle amministrative di maggio"

La Lega Sud Sicilia sarà presente con una propria lista e la propria proposta politica alle elezioni amministrative di maggio 2020, con lo slogan “Lega sì ma Lega Sud Sicilia”, nelle città di Agrigento, Enna, Marsala, Floridia, Augusta, Termini Imerese e Carini. Lo ha stabilito l’ultimo incontro della segreteria regionale e dei coordinatori provinciali che si è svolto venerdì 21 febbraio, all’hotel San Paolo Palace di Palermo. Erano presenti la coordinatrice regionale Graziella Manno, il presidente della Lega Sud Sicilia, Ciccio Midolo, Beppe Cannizzaro coordinatore provinciale di Palermo, Salvo Marischi, coordinatore provinciale di Siracusa, Daniele Vasta segretario provinciale di Catania e Marina Sorrentino e Laura Amata della segreteria regionale.

"Votare per noi – ha precisato Graziella Manno, segretario regionale della Lega Sud Sicilia - significa votare per chi non vuole che muoia la Sicilia. Nelle prossime settimane saremo impegnati a contattare ed aggregare tutti i cittadini siciliani e sicilianisti che hanno compreso che in questo momento il Meridione e l’Isola non sono al centro della scena politica nazionale e dei partiti tradizionali. Sono tanti, infatti, i politici meridionali ma sono gravemente assenti i meridionalisti. Questa consapevolezza di sta ormai diffondendo e sono tante le persone che ogni giorno ci contattano per sposare il nostro progetto".

Storia e obiettivi del movimento

Il movimento autonomista federalista della Lega Sicilia, fa parte del movimento politico federale Lega Sud, fondato a Roma il 23 febbraio 1990, e ne costituisce l’organizzazione nazionale per l’Isola. Il simbolo del movimento è un cerchio racchiudente il profilo dell’Italia meridionale e della Sicilia con, a lato, la figura di un guerriero mitico. Il movimento si prefigge la trasformazione dello Stato centralista italiano in uno stato federale da perseguire con metodi democratici ed elettorali.