Lega, Salvini: "Sicilia merita onestà e buongoverno"

"Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani è il nuovo vice segretario della Lega per la Sicilia Occidentale mentre Fabio Cantarella, assessore all'Ambiente del Comune di Catania lo sarà invece per la Sicilia Orientale. Collaboreranno in stretto rapporto con il segretario regionale Stefano Candiani. Buon lavoro a loro e avanti tutta: la Sicilia merita lavoro, onestà e buongoverno". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

