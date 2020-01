La proposta: "Intitolare una strada di Palermo a Giorgio Almirante"

Il gruppo consiliare della Lega di Palermo ha presentato un ordine del giorno perché venga intitolata a Giorgio Almirante una strada a Palermo. "Oltre ad essere stato un grande politico e oratore - affermano dal gruppo del Carroccio di Palazzo delle aquile capitanato da Igor Gelarda insieme con Elio Ficarra, Marianna Caronia e Alessandro Anello - Almirante ha avuto il grande merito di mantenere nell'alveo della democrazia migliaia di giovani. Grazie a lui e al Movimento Sociale Italiano, infatti, migliaia di ragazzi che avrebbero potuto intraprendere percorsi di destra estrema para-terroristica se non terroristica sono rimasti invece a militare all'interno di un partito dell'alveo costituzionale. Specialmente in un periodo terribile come quello degli anni di piombo che ha visto lo scontro violento e la morte di centinaia di giovani. Nella speranza che questi periodi bui di odio e di violenza non tornino mai più nella nostra storia. Riteniamo un atto di democrazia ma anche di rispetto verso lo statista emiliano l intitolazione di una strada a suo nome"