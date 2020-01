Circoli della Lega del Meridione, è Guglielmo Balsano il coordinatore di Terrasini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La nomina di Coordinatore di Terrasini arriva direttamente dal Consigliere Comunale e Coordinatore provinciale Palermo/Trapani dei Circoli della Lega Del Meridione Gallina Giovanni che, in accordo con il presidente Salvatore Albelice , Al Direttivo Centrale e Al Responsabile Nazionale ed Estero Tiziana Demma , ha identificato in Guglielmo Balsano geometra di professione , responsabile di cantieri quale persona preparata , elegante con un ricco know-how e un profilo storico di primo piano , il cui bisnonno e’ stato il primo sindaco di Palermo Salesio Balsano (Palermo, 1819 – Palermo, 4 settembre 1894) è stato un politico italiano , nel 1848 fu a capo del governo provvisorio cittadino nei settori civile, istruzione pubblica e commercio e dopo la proclamazione dell'unità d'Italia fu eletto come primo sindaco di Palermo dal luglio 1861 all'agosto 1862; ricoprì la carica in una seconda occasione, dall'aprile 1866 all'ottobre 1868, ed ancora dal settembre 1880 al dicembre 1881 .

Un contributo di valore umano e politico, quello che saprà dare Balsano per far crescere ancora di più il partito nel territorio, valorizzando tutti coloro che credono al progetto della rinascita dei territori. È quanto afferma il Coordinatore Provinciale Gallina Giovanni che ha nominato il Coordinatore di Terrasini . Gallina non nasconde l’entusiasmo di questa nomina, sia per la figura storica e il prestigio che rappresenta Guglielmo Balsano sia perché era importante avere un punto di riferimento in una zona importante come Terrasini paese in forte espansione turistica . “ Sono sicuro che Balsano riuscirà a dare un importante contributo nella crescita del partito, soprattutto nel coinvolgimento dei cittadini che credono nel valore del territorio , in un Comune importante come quello di Terrasini ”.

Balsano avrà l’arduo compito di contribuire in modo pieno alla costruzione del partito nella provincia di Palermo che assieme agl’altri coordinatori formeranno il direttivo provinciale. “L’importanza di una tessitura e, al contempo, di costruzione del partito che coinvolga tutti quei cittadini, da fin troppo tempo inascoltati nelle loro richieste di cambiamento e di soluzione degli annosi problemi che vivono, lo vedrà partecipe con l’obiettivo di aggregare quanti oggi, purtroppo, hanno perso la propria identità politica. Un territorio - ha concluso Gallina - sempre più depresso e omologato che continua a non avere un’anima condivisa” Il nuovo coordinatore , nel ringraziare Gallina Giovanni per il compito gravoso e la fiducia manifestata, ha affermato di “essere pronto a svolgere al meglio l’importante incarico in un territorio dove le tantissime problematiche tra cui sviluppo economico, progetti territoriali, progetti marittimi tutela dell’ambiente e quant’altro, hanno la necessità di un intervento forte a cui solo la buona politica può dare risposte concrete credo fortemente nel risveglio dei territori e nei cittadini che rappresentano i veri protagonisti”. mail: giovannigallina86@outlook.com

Gallery