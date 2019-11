Blitz di Candiani dopo la rivolta nella Lega: espulsi dal partito 3 "ribelli", 12 i sospesi

Fuori dalla Lega 3 dei ribelli che hanno firmato il documento di "sfiducia" al commissario provinciale Antonio Triolo e al responsabile Enti locali per la Sicilia occidentale Igor Gelarda. Altri 12 amministratori locali sospesi dal partito di Salvini.

Dopo la rivolta scoppiata ieri a Palermo, pugno duro del commissario della Lega in Sicilia Stefano Candiani. Quello del senatore Candiani è stato un vero e proprio blitz, che si è concluso con l'allontanamento dal Carroccio di Andrea Aiello (consigliere della Quinta circoscrizione a Palermo), Anna Zizzo (capogruppo della Lega a Bagheria) e Michele Rizzo (consigliere sempre a Bagheria).

Destinatari di provvedimenti di sospensione dal partito anche 12 dei firmatari del documento: Elio Ficarra, consigliere comunale di Palermo, è il nome più noto; poi ci sono Grazia Ventimiglia (consigliere comunale Terrasini), Giuseppe Barbici (consigliere comunale Partinico), Giuseppe Gattano (consigliere comunale Roccapalumba), Luca Seminerio (consigliere comunale Lercara Friddi), Salvatore Mannina (Ciminna, assistente locale dell'eurodeputata Francesca Donato), Monia Jerbi (consigliere comunale Borgetto), Francesco Stabile (consigliere Quinta circoscrizione), Maria Pitarresi (consigliere Prima circoscrizione Palermo), Pietro Di Miceli (consigliere comunale Chiusa Sclafani), Tiziana La Motta (vicepresidente del consiglio comunale di Contessa Entellina), Antonio Cacioppo (consigliere comunale Giuliana).

Nel documento diffuso ieri veniva invocato "un immediato intervento dei vertici nazionali e del commissario regionale del partito in Sicilia" a causa di "una gestione unilaterale da parte di alcuni rappresentanti del partito". E Candiani è intervenuto subito, spazzando via le contestazioni dei dissidenti. Secondo quanto appreso da PalermoToday, Candiani ha convocato i "ribelli" oggi pomeriggio in un albergo di Isola delle Femmine alla presenza dei vertici provinciali della Lega. Tutti sarebbero stati ascoltati e a maggioranza avrebbero ribadito "l'assenza di democrazia e di dialogo all'interno del partito". Poi, al termine di un incontro che sarebbe stato contrassegnato da un clima di tensione, il senatore Candiani ha notificato con effetto immediato i provvedimenti di espulsione e sospensione agli interessati per aver screditato la linea del partito. Il risultato è che ad esempio a Bagheria "muore" il gruppo della Lega in Consiglio comunale; mentre alla Quinta circoscrizione di Palermo il gruppo si dimezza per effetto dell'espulsione di Aiello e della sospensione di Stabile.

Le decisioni prese da Candiani sono un punto in favore del duo Gelarda-Triolo, anche se restano i malumori e il partito a Palermo di fatto è spaccato in due blocchi. Da un lato Triolo e Gelarda; dall'altro l'europarlamentare Francesca Donato, convitato di pietra dell'incontro che si è svolto oggi pomeriggio. Insomma, la questione è tutt'altro che chiusa.