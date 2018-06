Il lavoro e il record negativo di Bagheria, Caracausi: "Colpa del mal governo 5 Stelle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il triste primato di Bagheria, maglia nera secondo i dati Istat sulla disoccupazione e il pendolarismo in Italia, la dice lunga sull’efficacia delle politiche del Movimento cinque stelle che, là dove governa, dimostra tutti i propri limiti. Altro che internet gratis e reddito di cittadinanza. Bagheria è solo uno degli esempi del mal governo pentastellato di cui i cittadini si rendono conto quando vengono chiamati alle urne, come dimostra il caso Ragusa. Idv è impegnata in Italia e in Sicilia per la creazione di una alternativa credibile e di ampio respiro, che dia risposte ai cittadini ma senza vuoti proclami che si dimostrano irrealizzabili”. Lo dice Paolo Caracausi, vicesegretario regionale di Idv Sicilia.