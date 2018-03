Commercio, Zacco: "Ridare vita all'asse di via Roma"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco esprime "apprezzamento" per l'iniziativa intrapresa dal sindaco di chiedere un confronto per affrontare il tema del reinserimento occupazionale dei tanti lavoratori che hanno superato la soglia dei 45 anni, e che hanno perso il lavoro, partendo dalle numerose lavoratrici e lavoratori licenziati dalla media e grande distribuzione commerciale, privi di ammortizzatori sociali, e si auspica che prima possibile ritorni la serenità in consiglio comunale per dare risposte concrete alla città.

I consiglieri di maggioranza della VI commissione, Sala, Scarpinato e Zacco evidenziano "la necessità di procedere con misure ed interventi strutturati per ridare vita commerciale nell'asse di via Roma. Un'area che ha subito una depressione negli anni, uno stravolgimento per la cessazione di piccoli e grandi negozi storici, una congiuntura negativa generata da una generale crisi economica delle famiglie, dalla realizzazione di nuovi poli commerciali e assenza di innovazione, per questo i consiglieri ritengono necessario ed urgente la modifica dell'art.5 del Piano di programmazione urbanistica commerciale, tutelando i mercati storici, con il quale si potrà dare un contributo efficace".

"Già in commissione attività produttive abbiamo espresso parere favorevole - dicono i consiglieri -. Altra azione necessaria è quella di redigere in tempi brevi un bando per l'assegnazione dei locali che fino a pochi giorni fa hanno ospitato un pubblico esercizio, un bar, a piazza Giulio Cesare. La presenza di una attività commerciale dove c'era il bar è un presidio strategico per riavviare un percorso per riaprire le saracinesche in via Roma".