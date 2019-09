Lavoro, Aiello (M5S): "Crescono gli occupati, nuovo governo riparte da misure collaudate"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I dati pubblicati dall’Istat ci confermano che le politiche sul lavoro introdotte dal Movimento 5 Stelle nell’ultimo anno continuano a generare risultati positivi. Il tasso di disoccupazione è in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, continua a calare il numero dei lavoratori a termine e crescono gli occupati a tempo indeterminato. Sono 130 mila in più i posti di lavoro rispetto al trimestre precedente, con 97mila dipendenti permanenti in più. La differenza si riscontra anche rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, 112 mila dipendenti stabili in più a fronte del calo di quelli a termine (-15 mila)”.

Così in una nota il portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera Davide Aiello. “L’Istat rivela anche che gli italiani sono più propensi a cercare lavoro utilizzando canali informali, come il passaparola, anche se è in crescita il numero dei disoccupati che ha contattato il Centro pubblico per l'impiego (+1,1%) o le agenzie di somministrazione (+1,6%). Ulteriore conferma che la riforma dei centri per l’impiego portata avanti con il Reddito di Cittadinanza rimane la via maestra per dare ai cittadini il supporto che cercano per intercettare l’offerta di lavoro e garantirgli il reinserimento attivo nella società. Con il ministro Nunzia Catalfo intendiamo proseguire su questa strada, andando a incrementare e rendere più efficace le attuali misure come Reddito e Pensione di Cittadinanza, e procedendo col taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e l’introduzione di un salario minimo orario”, conclude il deputato pentastellato.