Ponte Corleone, Caracausi: “Bene i lavori, ma accelerare sul raddoppio”

“Il fatto che il Ponte Corleone sia stabile e sicuro è un elemento positivo, ma il Comune deve accelerare al massimo le procedure per il raddoppio della struttura che consentirebbe interventi più radicali e duraturi. Se il limite dei 30 chilometri orari serve a garantire la sicurezza ben venga, ma invitiamo l’amministrazione a cercare misure alternative agli autovelox come, per esempio, i sensori messi a punto dall’Università di Palermo, capaci di segnalare eventuali criticità o problemi e che consentirebbero interventi tempestivi”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139, in quota Idv, in merito alla conferenza stampa odierna del sindaco Orlando sul Ponte Corleone.