Consiglio, sì ai lavori al Cervello: traffico più scorrevole con la sistemazione degli ingressi

L'ospedale Cervello è pronto a rifarsi il look. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza una delibera che autorizza i lavori di ristrutturazione, sistemazione degli ingressi, dei tratti viari e delle aree destinate a parcheggio del nosocomio di via Trabucco.

"L'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello - afferma Massimo Giaconia, consigliere comunale di Palermo 2022 - adesso potrà procedere con importanti interventi, grazie ai quali oltre a rendere più funzionale la viabilità interna e migliorare anche quella esterna. Nel progetto è prevista infatti la rimozione della guardiola di controllo posta attualmente all'ingresso di via Trabucco e lo spostamento della guardiola di controllo posta sul marciapiede centrale, che risultano essere causa di rallentamento della circolazione viaria nella zona antistante e di conseguenza in tutta la via Trabucco e in viale Regione Siciliana. Soprattutto da quando per accedere al parcheggio dell'ospedale è obbligatorio ritirare il ticket e attendere che si alzi la barra".

Soddisfazione per ll’approvazione della delibera anche dal presidente della Sesta circoscrizione Michele Maraventano e dal suo vice Roberto Li Muli. La circoscrizione, già nella precedente consiliatura, aveva avviato un percorso di programma tendente a limitare l'impatto delle auto in ingresso al Cervello sulla circolazione veicolare del quartiere.