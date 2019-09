Lavori in viale Regione, Ferrandelli: "Mobilità e manutenzioni gestite improvvisando"

"È mai possibile che il Comune preveda la realizzazione dei lavori di pavimentazione lungo viale Regione Siciliana iniziando alle 6.30 del mattino?". Inizia così la nota di accompagnamento di una dura interpellanza presentata dal leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.

"Il risultato immediato è una coda di 10 chilometri a danno di chi deve andare a lavorare o portare i bambini a scuola. Lungo questo asse stradale c'è un traffico medio di 200 mila utenti. Come si fa a non pianificare i lavori civilmente di notte, così come sta facendo adesso l'Anas nel tratto tra Tommaso Natale e Capaci. Il minimo di buon senso - continua Ferrandelli - in assenza di una pianificazione generale del traffico, è quello di garantire le fasce di rispetto per i pendolari e iniziare i lavori almeno alle ore 9.00 del mattino. I costi sarebbero uguali, non essendoci la maggiorazione notturna, e il traffico più scorrevole. Ma è chiaro a tutti che chi guida la mobilità e le manutenzioni a Palermo - conclude Ferrandelli - lo fa con improvvisazione e provocando la pazienza degli automobilisti".