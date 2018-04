Lavoratori formazione, accordo sul riassorbimento del personale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stato avviato ieri il tavolo di concertazione sulla definizione dell’accordo per il riassorbimento del personale della formazione professionale.

“Abbiamo avviato un ulteriore contatto con le organizzazioni sindacali e datoriali – spiega l’assessore Roberto Lagalla - per giungere ad un accordo che possa prevedere la massima occupazione possibile. Ieri il dialogo è stato positivo e c’è, da parte di tutti, la consapevolezza della rilevanza di questo momento. Il confronto è in corso e stiamo lavorando, come sempre avvenuto in questi mesi, all’insegna del dialogo costruttivo, per rimettere in moto un sistema che, di certo, non aveva le premesse per poterlo fare in così poco tempo.

Sono certo che, anche coloro che hanno deciso di non partecipare al primo incontro, misinterpretando le reali prospettive di un comune lavoro, sicuramente vorranno partecipare nel proseguo, perché è comune interesse quello di tutelare il personale e di riavviare la formazione”.