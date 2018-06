Fp Cgil: "L'amministrazione colpisce i lavoratori a tempo determinato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data 30/05/18 si è svolta la delegazione trattante tra Amministrazione, sindacati e RSU, con all’O.d.G. la relazione MEF . L'Amministrazione, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Vella e dal Ragioniere Generale Dott. Basile , ha cercato di convincere i Sindacati e le RSU che il Decreto “Salva Roma” non si può applicare per evitare il recupero delle somme relative alla indennità videoterminale, chiesto a seguito dei rilievi degli ispettori del MEF, in quanto il Comune di Palermo non ha rispettato il parametro della spesa per il l personale a tempo determinato negli anni 2009 e 2010. La conseguenza, per il Ragioniere Generale ed il Segretario Generale, è che se si applica il Decreto “Salva Roma” i contratti a tempo determinato sono nulli.

La FP CGIL si oppone con forza a questi “ricatti” che ricadono sulla pelle dei 650 lavoratori a tempo determinato a cui il Comune di Palermo chiede di pagare gli errori commessi negli anni non certo dai lavoratori, i quali hanno rispettato gli accordi contrattuali, le norme e le convenzioni, norme e convenzioni che hanno permesso di “stabilizzare” e “contrattualizzare” il suddetto personale, a fronte di contributi strutturali erogati dallo Stato e dalla Regione e che l’Amministrazione Comunale ha utilizzato.

Diciamo NO! ad un tipo di relazioni sindacali che l’Amministrazione ci impone, basate su preconfezionate soluzioni comunicate al tavolo della contrattazione, poco attente e lucide, che incidono in maniera profonda su una categoria di personale sempre più bistrattata ed anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per questi motivi la FP CGIL e il gruppo RSU CGIL indicono lo stato di agitazione di tutti i lavoratori a tempo determinato del Comune di Palermo e chiedono un incontro con il Sindaco . Lo dicono il Gruppo RSU FP CGIL del Comune di Palermo e la Segreteria Provinciale FP CGIL Palermo