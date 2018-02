Prima kermesse dei partigiani del Pd al Teatro Santa Cecilia: "Un nuovo inizio per il partito"

Una panca da birra senza grafica e senza abbellimenti vari, una di quelle che per tanti anni sono state protagoniste delle ‘Feste de l’Unità’ su palco del Teatro Santa Cecilia dove questa mattina i partigiani Dem sono riuniti per un cambiare il partito. "Queste panche - spiegano i partigiani del Pd - erano libere, disordinate, anche un po’ sporchine, perché, allora come ora, dietro il lavoro di tanti c’era solo la passione ed il senso di militanza. La manifestazione di oggi è nata da questo, senza avere ‘dietro nessuno’, se non il lavoro di tanti. Ora come allora, con rabbia e con amore".

Rigenerazione Pd è il titolo della kermesse in corso al Teatro. “Sarà una giornata - dichiara Antonio Rubino, a nome dei partigiani Dem - nella quale daremo spazio al Pd. Saranno protagonisti i militanti, i segretari di circolo, gli amministratori locali ed i tanti giovani che in queste ore stanno guardando a noi, e quindi al PD, con interesse e speranza. Occorre Rigenerare il Pd, ricostruire il legame sentimentale con la nostra gente messo a dura prova in questi anni di lacerazione continua del partito. Insomma al Pd-R noi contrapporremo il R-Pd insieme ai tanti che in Sicilia e nel resto del Paese pensano che occorra riportare il Pd ad essere percepito come una ‘forza tranquilla’”.

L'ex responsabile organizzativo regionale del Pd e ora leader dei partigiani, Rubino, che qualche giorno fa ha ricevuto anche una lettera minatoria, non si riconosce nel modello di partito di Matteo Renzi e non ha gradito il metodo utilizzato per scegliere i candidati alle prossime elezioni. Da qui la scelta, condivisa con altri, di dare vita a questo movimento senza lasciare il partito. Il loro motto è: "Non cambiamo partito ma cambiamo il partito".

Gallery