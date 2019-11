Il giorno dei renziani: Italia Viva debutta ufficialmente in Consiglio e all'Ars

E' il giorno dei renziani, all'Assemblea regionale siciliana e in Consiglio comunale. Oggi, quasi in contemporanea, è avvenuto il "battesimo" ufficiale di Italia Viva. A Palazzo dei Normanni, con una conferenza stampa in cui è stata presentata la pattuglia di deputati che siederà tra gli scranni di Sala d'Ercole. Ne fanno parte due ex Sicilia Futura, Edy Tamajo e Nicola D'Agostino e due ex deputati del Partito democratico, Luca Sammartino e Giovanni Cafeo. Presente anche il vice presidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato.

A guidare il gruppo dei renziani all'Ars sarà Nicola D'Agostino, che durante la conferenza stampa ha subito definito lo spazio politico su cui si colloca la forza politica dentro Sala d'Ercole: "Italia viva rimane all'opposizione del governo Musumeci ma aperta al dialogo. Il nostro gruppo è aperto ad adesioni. A chi proviene dal centrodestra però deve essere chiaro che se si iscrive a Italia Viva rinuncia a far parte della maggioranza".

A Sala delle Lapidi c'è stato invece il debutto dei due gruppi "gemelli" espressione del partito di Renzi: Italia Viva e Sicilia Futura per Italia Viva, che assieme contano otto consiglieri: Sandro Terrani, Dario Chinnici, Carlo Di Pisa, Francesco Bertolino, Gianluca Inzerillo, Ottavio Zacco, Caterina Meli e Giuseppina Russa. Il primo schieramento sarà capeggiato da Sandro Terrani, che al suo esordio da capogruppo si è così espresso: "Continueremo a sostenere con convinzione l'azione dell'amministrazione guidata dal sindaco Leoluca Orlando. Poniamo la persona al centro della nostra azione politica".

"Italia Viva - ha aggiunto Dario Chinnici - debutta in Consiglio comunale con una squadra giovane, motivata e compatta. Continueremo con maggior entusiasmo, Palermo ha bisogno dell’impegno di tutti noi e noi ci saremo!". A lanciare il rinnovato gruppo di Sicilia Futura in versione renziana ci ha pensato invece Giuseppina Russa, che ha confermato la fiducia nel capogruppo Gianluca Inzerillo.

