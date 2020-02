Tandem di coordinatori provinciali in Italia Viva: nominati Chinnici e Picone

Il consigliere comunale Dario Chinnici assume la carica di coordinatore provinciale di Italia Viva. Con lui Maria Rita Picone, 54 anni, consigliere comunale a Carini. E' questo il tandem voluto dai vertici del partito guidato da Matteo Renzi, che hanno nominato i coordinatori provinciali in tutta Italia.

"Da oggi inizia una nuova, entusiasmante avventura. Italia Viva ha nominato i coordinatori provinciali in tutta Italia ed io e Maria Rita Picone siamo stati scelti per Palermo e provincia: un incarico che mi riempie di orgoglio e che rappresenta l'ulteriore tappa di un percorso iniziato anni fa e proseguito insieme con amici e compagni di viaggio, regalandoci grandi soddisfazioni". Così scrive su Facebook Dario Chinnici, 37 anni, consigliere comunale di Italia Viva, con un passato alla Terza circoscrizione (è stato consigliere dal 2006 al 2017).

"Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto - sottolinea Chinnici - con umiltà ed in mezzo alla gente, ascoltando tutti e provando a risolvere i problemi del territorio. Lo faremo con una responsabilità in più, guardando sia alla città che all'area metropolitana. Partiremo da Palermo e toccheremo tutti i Comuni, facendo radicare Italia Viva e lavorando da subito ai prossimi appuntamenti elettorali insieme agli iscritti, ai militanti, ai consiglieri ed ai deputati. Un lavoro di squadra basato sul confronto che può trovare linfa vitale soltanto con la partecipazione di tutti noi".