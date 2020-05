Italia Viva, a Palermo il comitato di azione sul lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Palermo Lavoro" è il Comitato di Azione Civile di Italia Viva nato a Palermo e coordinato da Salvatore Scelfo. L’idea nasce dall’incontro di un gruppo di persone motivate dal “bisogno di fare qualcosa”, dalla voglia di discutere dei problemi del Paese, confrontarsi, coinvolgere, ascoltare e proporre. Un comitato che parla delle problematiche del lavoro con persone di ogni opinione, a difesa dei valori democratici, sempre nel rispetto delle regole. Il neonato comitato vuole rappresentare tutto il territorio provinciale, con lo scopo di coinvolgere, discutere ed ascoltare il maggior numero di persone sui temi del Lavoro nelle varie declinazioni di ieri, di oggi e sopratutto di domani per le nuove generazioni . ”Un comitato che indubbiamente si rifà alla visione riformista ed ha la prerogativa di partire dal basso - dice Scelfo - con la gente che intenderà partecipare e contribuire a rendere migliore la nostra Palermo, la Sicilia e l’Italia. Noi ci mettiamo in gioco, come sempre, per il bene della nostra comunità”. Il comitato ha già aderito alla Rete Nazionale Cantiere Lavoro di Italia Viva. Il Coordinatore Provinciale di Italia Viva Dario Chinnici si congratula con Scelfo per il nuovo e interessante impegno politico e gli augura "buon lavoro sulle tematiche delle quali peraltro si è occupato per tantissimi anni nel Sindacato e nel sociale con incarichi a livello Provinciale, Regionale e Nazionale".