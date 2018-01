Istituzione del garante delle persone con disabilità, Inzerillo: "Ottimo lavoro della commissione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Istituzione del garante delle persone con disabilità. Oggi il consiglio comunale approva un atto importante per la città che prevede l'istituzione del Garante dei diritti per le persone con disabilità Il Garante è un organo unipersonale svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. La funzione del Garante è quella di perseguire, in conformità con le convenzioni ONU, la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e l'inclusione sociale delle stesse. A comunicarlo è il Presidente della IV commissione consiliare Gianluca Inzerillo il quale ringrazia i Componenti della commissione per l'ottimo lavoro svolto non curandosi delle proprie appartenenze politiche e dando priorità al bene comune.