"Istituire il centro di raccolta per rifiuti ingombranti in via Comiso a Borgo Nuovo"

Approvata dal Consiglio della quinta circoscrizione la mozione da me presentata con oggetto l'istituzione del Centro di Raccolta per rifiuti ingombranti in via Comiso a Borgo Nuovo. "Considerato che nella via Comiso a Borgo Nuovo quotidianamente vengono depositati da parte di persone incivili materiali e suppellettili di vario genere - si legge testuale -; Considerato che la via in questione diventa metodicamente una discarica a cielo aperto; Considerato che il Centro di Raccolta è un servizio a disposizione della comunità cittadina per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio cittadino e agevolare altresì il recupero del rifiuto; Considerato che in quest’area i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che non possono essere gettati nei tradizionali cassonetti; Considerato che l’istituzione di quanto in oggetto migliorerebbe certamente la situazione attualmente indecorosa - continua la nota - si chiede al Consiglio di Circoscrizione di adottare l’atto deliberativo con quanto in oggetto affinchè la RAP prenda i necessari provvedimenti per istituire un centro o un punto di raccolta in via Comiso ove i cittadini possano depositare rifiuti ingombranti ad eccezione di eternit e materiali di risulta".