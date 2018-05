Lo Sardo: "Istituire nuovo punto vendita Amat alla quinta circoscrizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Approvata dal Consiglio della quinta circoscrizione, ancora su mia proposta, una mozione che ha per oggetto l'istituzione di un nuovo punto vendita AMAT nel territorio della quinta circoscrizione. Considerando che l'istituzione di solo 6 sportelli presso le biglietterie dell'AMAT risultano essere insufficienti su un territorio così vasto e ad alta densità di popolazione quale la città di Palermo e che le biglietterie autorizzate più vicine e più facilmente raggiungibili per gli abitanti della quinta circoscrizione sono quelle di via G.Giusti e di Piazzale Ungheria e che le stesse non sono aperte per l'intera giornata e che gli esigui sportelli il più delle volte creano file interminabili e disagi all'utenza e che molti utenti non sono più giovani e quindi spesso con problemi logistici dovuti all'età con l'approvazione della mozione si impegna l'Assessore al ramo a rappresentare al Sindaco le difficoltà create ai residenti della quinta circoscrizione relativamente alla carenza di punti di distribuzione degli abbonamenti e dei vari biglietti Amat e a prevedere l'incremento degli stessi con almeno una nuova apertura a monte del territorio della quinta circoscrizione.