Via Ruggero Settimo e l'isola pedonale della discordia: "Traffico in tilt, città allo sbando"

"Come avevo previsto settimane fa, bloccare anche via Ruggero Settimo con le vie limitrofe interrotte dai cantieri (Politeama, via Amari, Maqueda) senza piano parcheggi, navette e vie di fuga è il segno del degrado amministrativo di questa città". Questa la dura presa di posizione del leader di Più Europa, Fabrizio Ferrandelli, che segnala un altro ingorgo in piazzale Giotto: "Con circo, fiera di Natale, luna park, capolinea autobus, centro Rap, mercatino rionale il traffico è letteralmente andato in tilt".

Da una parte all'altra della città: "Spostarsi verso Brancaccio, zona Forum, è poi ancora più delirante. La bretella Roccella è infatti un’altra promessa mai realizzata e lì si rimane in trappola per diverse ore. Il resto della città non è messa meglio e l’assenza di un piano urbano di mobilità sostenibile segna profondamente in negativo la vita di chi non riesce,pur volendo, abbandonare il proprio mezzo privato in favore di quelli pubblici. Se a tutto ciò aggiungiamo anche il carico e scarico delle merci, le doppie file selvagge senza controlli da parte dei vigili, la frittata è servita".

Infine la stoccata all'amministrazione: "Povera Palermo in mano a questi incapaci" conclude Ferrandelli, che da mesi incalza il sindaco Orlando e l'assessore Catania in particolare "a presentare il Pums e il Piano urbano del traffico in Consiglio per votarli e dare risposte concrete".