Isola delle Femmine, nasce il circolo Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale

Il portavoce provinciale del partito Raul Russo ha nominato il nuovo coordinatore locale a Isola delle Femmine: il giovane Luca Dionisi. "Con questa presenza politica per Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale - scrive Dionisi - si vuole lanciare un messaggio politico di cambiamento e attaccamento al territorio. Ci poniamo come interlocutori di tutti i cittadini che si riconoscono nella politica sana, fatta di idee e di dedizione. Siamo convinti di poter rappresentare una novità per la politica isolana".

