Protocollo d’intesa Pool antiviolenza e per la legalità, Lagalla: “Un’opportunità educativa per i giovani”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato stipulato un protocollo d’intesa tra l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale e il “Pool antiviolenza e per la legalità dell’Inner Wheel Palermo Normanna”, ONG inserita nell’ECOSOC ROSTER, che esprime quattro rappresentanti all’ONU. L’obiettivo è quello di cooperare per la promozione e la sensibilizzazione alla cultura della non violenza e della legalità, attraverso l’organizzazione di convegni, eventi culturali, campagne di comunicazione e dibattiti nelle scuole.

L’Assessorato supporterà le attività promosse dal Pool, che si propone come un punto di riferimento e di assistenza legale gratuita per chi deve denunciare. “Si tratta di un’opportunità educativa, rivolta soprattutto ai giovani e agli adolescenti – spiega Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale – attraverso cui sarà possibile contribuire alla diffusione e alla comprensione del messaggio della non violenza e del rispetto dei confini della legalità. Perché troppo spesso i fatti di cronaca riportano azioni e atti violenti, di cui protagonisti ragazzi e donne in particolare, sia all’interno delle mura domestiche che all’esterno e nelle scuole. Ed è proprio negli istituti scolastici che è necessario intervenire, per sensibilizzare, informare e, soprattutto, prevenire”.

Il “Pool antiviolenza e per la legalità” è stato costituito durante lo scorso mese di gennaio ed è presieduto da Angela Mattarella, attuale presidente del club service Inner Wheel Palermo Normanna, dagli avvocati Giada Traina, Caterina D’Amato e da Angela Morettino, dai direttori del Tribunale di Palermo Marina Ribaudo e Delia Romano, da Lucia Petrucci, testimone e vittima di violenza. Fra le prossime iniziative, quella di mercoledì 7 marzo, alle ore 10.00, “La Violenza. Conoscerla per riconoscerla”, presso l’Aula Magna dell’Istituto superiore Duca Abbruzzi – Libero Grassi e “Sistema Mafia ed effetto Corruzione”, lunedì 19 marzo, alle ore 16.00, presso l’Aula Chiazzese della Scuola delle Scienze Giuridiche ed economico sociali, dell’Università degli Studi di Palermo.