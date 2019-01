All'Ars nasce l'intergruppo per l'Identità siciliana e la Regione mediterranea

Ieri a Palazzo dei Normanni i deputati Gaetano Galvagno (Fratelli d’Italia), Vincenzo Figuccia (Udc) e Danilo Lo Giudice (Gruppo Misto) hanno presentato il neonato intergruppo per l'identità siciliana e la Regione mediterranea. Oggi, Rossana Cannata, del gruppo parlamentare di Forza Italia ha deciso di aderire.

“Condivido pienamente la battaglia per il riconoscimento degli svantaggi derivanti dall'insularità - commenta la deputata Cannata - essenziale per rimuovere gli ostacoli che si creano da questa nostra condizione di isolani e che incidono sui costi e sui tempi di realizzazione delle infrastrutture, sui trasporti, sul caro-biglietti, solo per citarne alcuni. Innamorata della nostra meravigliosa Isola non posso che sposare l’iniziativa del gruppo, con l’augurio che si lavori in squadra, al di là del colore politico, per il benessere dei siciliani per assicurare la ‘continuità territoriale'”.