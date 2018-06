Indennità polizia municipale, l’assessore diserta incontro: "Che intenzioni ha il Comune?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'assessore comunale diserta l'incontro per discutere le indennità della polizia municipale. "Ancora una volta questa Amministrazione - scrivono i consiglieri di minoranza Igor Gelarda (M5S) e Alessandro Anello (Per Palermo) - ha dimostrato di avere uno scarsissimo interesse nei confronti dei suoi lavoratori e nello specifico per la polizia municipale. Avevamo chiesto l'incontro con l'assessore Gentile per sapere quali somme fossero previste per i lavoratori della polizia municipale in merito alla cosiddetta indennità di pubblica sicurezza (Fes) per il triennio 2018/2020 A questo punto - commetano ancora Gelarda e Anello, componenti della sesta commissione consiliare - chiediamo l'intervento immediato del sindaco Leoluca Orlando. Chiediamo urgentemente la convocazione di una riunione, con il primo cittadino, l'assessore Gentile e il ragioniere generale, quest'ultimo fino ad oggi sempre estremamente disponibile. Pretendiamo chiarezza e vogliamo sapere che intenzioni ha il comune nei confronti di un corpo che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questa Amministrazione".