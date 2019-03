Gli aragonesi tornano a Palermo, Orlando: "Sì a scambi commerciali"

Il presidente della Comunità autonoma spagnola dell'Aragona, Javier Lambán Montañés, a Palermo per inaugurare una mostra sul monastero di Sigena all'Istituto Cervantes. Il sindaco Leoluca Orlando lo ha ricevuto a Palazzo delle Aquile insieme ad una delegazione composta dall’assessore alla Cultura María Teresa Pérez Esteban e dal direttore generale per la Cultura e il Patrimonio Ignacio Escuin Borao.

"Nel corso dell'incontro - fa sapere il Comune in una nota - si è anche parlato delle possibilità di cooperazione bilaterale fra Palermo e la Sicilia, e l'Aragona, sia in materia culturale, sia in materia di scambi commerciali e imprenditoriali".