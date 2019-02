Rimpasto di Giunta, nuovo faccia a faccia Orlando-Sinistra Comune

Proseguono le consultazioni per la prossima squadra del governo Orlando. Nuovo faccia a faccia, ieri, tra il Sindaco i portavoce di Sinistra comune in vista del prossimo rimpasto di giunta. Si tratta del secondo incontro per "favorire il rilancio e il rafforzamento dell'azione amministrativa di governo della città" spiegano dal gruppo consiliare di Sinistra Comune che ha presentato al primo cittadino "indicazioni programmatiche e nominative".

Leoluca Orlando presenterà nei prossimi giorni a tutte le forze di maggioranza la sua "proposta complessiva di rilancio" rispetto alla quale l'assemblea di Sinistra comune "a stretto giro" esprimerà la propria "valutazione definitiva". E’ di pochi giorni fa lo scontro interno al Pd. Le correnti che fanno riferimento a Cracolici e Lupo, rappresentate rispettivamente da Giovanni Lo Cascio e Rosario Arcoleo, sono andate all’attacco dei renziani.