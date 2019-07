Il rogo sulla strada per Bellolampo, Catania: "Quattro incendi in un mese destano qualche sospetto..."

Tiene il conto dei roghi divampati nell'ultimo periodo nella zona di Bellolampo e non nasconde di non credere alla pura e semplice fatalità l'assessore comunale Giusto Catania, che tra le sue deleghe ha anche l'Ambiente e i Rapporti con Rap e Amat. Il riferimento è all'incendio divampato stamani lungo via Poggio del pineto e per il quale già da ore i vigili del fuoco sono mobilitati con squadre da terra e mezzi aerei.

"E quattro! - scrive Catania su Facebook - Primo incendio al Tmb che ha bloccato per 10 giorni una linea dell'impianto; poi un altro incendio dentro la discarica a fine turno che, senza un intervento tempestivo degli operai di Rap, avrebbe potuto fare molti danni. L'altra notte un incendio sulla strada provinciale al confine con la discarica; stamattina quarto incendio che sta impedendo agli autocompattatori di andare a conferire. In città, malgrado il grande lavoro di questi giorni, ci sono ancora tanti rifiuti per strada... e onestamente quattro incendi in un mese destano qualche inquietante sospetto. Vuoi vedere che qualcuno a Palermo sta scommettendo sui rifiuti per strada? Noi andremo avanti a tutela del servizio pubblico...".

