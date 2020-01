L’incendio al Parco della Salute, Miccichè: “Gesto incivile e assurdo, isolare i responsabili”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Queste sono le notizie che ti fanno cadere le braccia. Ogni giorno, tra mille difficoltà, lottiamo per rendere migliore questa terra. A chi non vuole il bene di questa città, dico: non ci fermerete". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, commentando la notizia dell'incendio che ha danneggiato il Parco della Salute, una struttura aperta a tutti che si trova al Foro Italico e che è dedicata alla memoria di Livia Morello, morta all'età di diciotto anni, nove anni fa.

"Un gesto incivile e assurdo, perché colpisce i bambini e i ragazzi che al Parco della Salute avevano spazi tutti per loro - aggiunge Miccichè - e che è ancora più odioso, perché danneggia una struttura nata per ricordare una giovanissima, scomparsa prematuramente. Gli inquirenti, ne siamo certi, faranno il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili. Da parte nostra un forte appello alla società civile perché isoli questi teppisti e perché faccia in modo che questa vergogna non si ripeta mai più".