Via Torino, inaugurata la Fondazione dell'Ordine degli assistenti sociali 

Inaugurata questa mattina a Palermo la sede della Fondazione dell'Ordine degli assistenti sociali che tra i suoi scopi statutari annovera la progettazione anche in ambito comunitario, la formazione e la divulgazione scientifica e culturale in ambito sociale.. A tagliare il nastro ai locali di via Torino è stata l'assessore regionale alle Politiche sociali, famiglia e lavoro Mariella Ippolito: “Con i fondi del Pon per l'inclusione e le politiche sociali ai distretti sociosanitari della Sicilia vanno quasi 115 milioni di euro, una somma che in gran parte sarà impiegata, oltre che per le azioni del Reddito d'inclusione, soprattutto per il reclutamento di assistenti sociali ed operatori del segretariato sociale. Purtroppo però, confrontandomi con gli uffici dell'assessorato, risulta che circa un terzo dei distretti non ha ancora iniziato le attività, nonostante da alcuni mesi sia stata approvata la convenzione con il ministero".

L'assessore ha espresso solidarietà all'Ordine professionale degli assistenti sociali: "Secondo una recentissima indagine gli aderenti, per quasi il 90% nel corso della loro carriera sono stati aggrediti verbalmente e il 61% era presente mentre ciò accadeva a un collega; il 15,4% ha invece subito una qualche forma di aggressione fisica, mentre il 35,8% ha temuto per l’incolumità propria o di un familiare e l’11,2% ha avuto danni a beni. Un datoche diventa ancora più inquietante se si considera che il 95% di assistenti sociali sono donne”.