DiventeràBellissima mette piede a Roccapalumba, inaugurato il nuovo circolo

E’ stato inaugurato a Roccapalumba il circolo territoriale di DiventeràBellissima. A presiederlo è Nunzio Pravatà e la sede si trova in corso Umberto I. Tra gli intervenuti Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars del movimento che fa capo al governatore Nello Musumeci: “Iniziative come queste sono significative perché vanno in contro tendenza rispetto all'antipolitica purtroppo dominante nell'opinione pubblica. Il nostro movimento prosegue nel suo percorso di radicamento nei territori, in vista dei congressi provinciali e di quello regionale che si terranno a febbraio. Così come già accade con gli altri nostri circoli, anche con quello di Roccapalumba presieduto da Nunzio Pravatà ci sarà una costante interlocuzione per dare risposte concrete alle legittime esigenze del territorio, soprattutto quelle relative alla viabilità e alle politiche occupazionali”.

“L’obiettivo dei nostri circoli territoriali è quello di avvicinare sempre di più le Istituzioni ai cittadini”, ha sottolineato Gaetano Canzoneri, esponente di DiventeràBellissima Palermo. E il presidente Nunzio Pravatà ha affermato: «Nel nostro circolo territoriale l'età media è bassa ma sono presenti pure alcuni pensionati. Nei prossimi giorni costituiremo un direttivo. Noi crediamo nella buona politica e vogliamo impegnarci in prima persona a sostegno di DiventeràBellissima, guidata all'Ars da Alessandro Aricò. Siamo certi che il governo regionale presieduto da Nello Musumeci saprà garantire a questo territorio interventi per migliorare la viabilità del comprensorio e concrete politiche occupazionali”.