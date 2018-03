Carini, al via il servizio "Impresa in un giorno": partiti i corsi per il personale del Suap

A Carini si accorciano i tempi per avviare un'impresa: molto presto basterà un solo giorno. Ieri allo sportello unico per le attività produttive del Comune sono iniziati i corsi, promossi dalla Camera di Commercio di Palermo e dal locale assessorato alle Attività produttive, per formare il personale sull'utilizzo della modulistica unificata relativa alle attività commerciali ed assimilate e all'edilizia, tramite il portale impresainungiorno.

"L’Amministrazione - commenta il sindaco Giovì Monteleone - è attenta a soddisfare le esigenze di cittadini titolari di imprese tecnici e commercialisti che vogliono intraprendere un'attività produttiva limitando al massimo i tempi per le autorizzazioni. Riteniamo che la modulistica unificata trasmessa per via telematica sarà uno strumento snello e pratico che, se ben utilizzato, velocizzerà la definizione delle richieste di autorizzazioni e contribuirà allo sviluppo economico del nostro territorio".