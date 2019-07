"A Carola la cittadinanza e ai palermitani niente", Salvini bacchetta ancora Orlando

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il sindaco Leoluca Orlando sempre più distanti e sempre più in conflitto. A riaprire le ostilità oggi è stato il vicepremier che ha dedicato al primo cittadino palermitano, a al suo collega De Magistris, un post e una foto su Facebook.

"Mentre la ricca Carola predica per far arrivare i 'migranti climatici', i sindaci buonisti la 'ringraziano' con premi e cittadinanza onoraria????? - scrive Salvini - E per i napoletani e i palermitani? Niente, come al solito. Questa è la sinistra italiana...".

Il post è corredato da vecchia foto del sindaco che risale al 2016 quando, per presentare una guida sui tesori arabo normanni pensata per i bambini, indossò un copricapo alla maniera araba. il riferimento è alla proposta di dare la cittadinanza onoraria alla comandante della Sea Watch 3, arrestata e poi rilasciata nelle scorse settimane dopo un lungo braccio di ferro col rappresentante del Viminale.