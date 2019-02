Alleanza fra sindaci e Ong per l'accoglienza, Orlando: "Salviamo l'Europa dal naufragio"

Il sostegno alle Ong impegnate nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo, ma soprattutto un patto per fermare "l'involuzione dei principi fondativi" dell'Europa e "riportare il progetto europeo a galla". A tre mesi dalle elezioni europee arriva dai sindaci di alcune grandi città italiane e spagnole "la sfida alla politica sovranista del blocco dei porti".

Anche il sindaco Leoluca Orlando ha firmato l'alleanza per "salvare l'Europa da se stessa". Con lui i primi cittadini di Barcellona, Madrid, Saragozza Valencia, Napoli, Siracusa, Milano, Bologna e Latina. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea - le tre Ong che hanno dato vita al progetto "United4Med".

Il Mediterraneo, ricordano i sindaci, è la "casa comune di civiltà millenarie" ma sta diventando la "fossa comune di migliaia di giovani". La chiusura dei porti di Italia e Malta e il blocco delle navi delle Ong "sono esempi pratici di come" non solo migliaia di vite ma anche la stessa "Europa stia naufragando". E "di fronte a questo orrore" la risposta non può essere "la negazione dei diritti umani". Salvare vite, aggiungono i sindaci nell'appello ai loro colleghi, "non è un atto negoziabile e negare la partenza alle navi o rifiutarne l'entrata in porto è un crimine".

"Con tanti sindaci italiani e spagnoli - commenta Orlando - costruiamo una rete di città per salvare l'Europa dal naufragio insieme a Proactiva Open Arms e 'A Buon Diritto. E' importante affermare, con l'azione amministrativa quotidiana, con le scelte politiche di lungo respiro e con la costruzione di una rete sociale e istituzionale forte, la priorità dei diritti umani e sociali, la priorità della vita e della dignità per tutti come strumenti fondamentali per la sicurezza delle nostre comunità".