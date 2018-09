Illuminazione pubblica, nuovi impianti in Costa Sud, Caracausi (Idv): "La marcia sembra finalmente cambiata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Palermo soffre di numerosi problemi, tra cui una non sempre efficiente illuminazione pubblica: il progetto approvato dalla giunta, che prevede 730 nuovi punti luce con una spesa di 5 milioni di euro, è un piccolo passo in avanti. Anche se non siamo ancora ai giusti livelli, è il segnale di un’amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini: la marcia sembra finalmente cambiata, tanti cantieri partiranno e, al netto dei disagi, daranno lavoro e benefici. Siamo sulla buona strada”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv e presidente della commissione Aziende.